Louis-Noel RAMPOLLO

Louis RAMPOLLO au 06 83 56 06 47

SSIAP 3 / Cycle technique de sécurité incendie (CNPP)

BAG prévention et sécurité

Formateur LCF / EVACUATION pour EPI

Chargé de sécurité incendie au sein d'un Type U de 3eme catégorie

Responsable de la maintenance préventive et curative des extincteurs, RIA, BAES, désenfumage, porte coupe-feu,DAI, formation, Habilitation électrique BS, gestion du SSI.

Je suis en collaboration avec le CDS du SDIS et du bureau d'étude et de contrôle (SOCOTEC).

J'élabore des procédures et le SOSI que je fais évoluer à la demande de ma Direction ou de l'Officier préventeur du SDIS. Je recherche un poste dans un service de sécurité. mail; loulounic@orange.fr Merci