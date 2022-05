Louis NOETINGER

La Nouvelle Agence Digitale est spécialisée dans la réalisation d'actions de communication dans tous les secteurs d’activité.

- Conseil en stratégie

- Création de campagnes

- Production des outils



NOS SPECIALITES

Nous accompagnons les marques, les entreprises et les professionnels à devenir leur propre média et convertir leur audience en clients

- Agence WEB et mobile :

Sites internet responsive, sites marchands, partenariat Google, community manager, inbound marketing, réseaux sociaux…

Conception éditoriale, web design et rédaction de contenus.

- Créations de sites

- Développement 3D

- Production de vidéos

- Des supports innovants

- Marketing digital

- Traductions

- Campagnes mailing

Une parfaite maitrise de l'écriture web, claire, concise, vivante pour capter l'attention de vos lecteurs, créer avec eux des relations interactives, et exploiter toutes les dynamiques de la communication online.



- Agence de stratégie digitale :

Conseil en organisation et transformation digitale : ensemble, déclenchons - ou poursuivons – la transformation digitale qui rendra votre organisation plus agile et centrée sur vos clients.

Agence conseil en acculturation digitale : nous accompagnons vos équipes dans la transformation digitale de votre entreprise.

Agence brand marketing : positionnement stratégique de votre entreprise.

- Etude et sondage

- La presse

Réalisations des campagnes de relations presse / relations publiques d'amont en aval



Mes compétences :

Immobilier

Promotion des ventes

Textile