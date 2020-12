Louis OLDENHOVE

Chimiste de formation, mon domaine professionel de prédilection est la recherche fondamentale et appliquée.

J'ai récemment accompli une reconversion importante et repris des activités en tant que Responsable R&D et de Production chez Lubrix (produits lubrifiants pour l'industrie métallurgique) et Lubri-Asept (produits d'entretien, hygiène et désinfection pour institutions et hôpitaux), sociétés situées à Verviers (Belgique).



Mes compétences :

Chimie

Colloides

combustion

Cosmétique

Détergence

Emulsions

Formulation

Lubrifiants

Métallurgie

Parfumerie

Physico Chimie

Polymères

Recherche

Rhéologie

Traitement de surface