Louis OMGBA EKOTTO

Dynamique et passionné de l'Informatique et des Systèmes d'Information, je souhaite partager mes expériences et mes acquis. Mon plan de développement professionnel (et personnel) s'oriente vers l'expertise des SI en général, de la gestion de la Gouvernance et de la Sécurité des SI en particulier.



Mes compétences :

Administration de réseaux

SGBD: Oracle, Mysql, Access, SqlServer.

Install, config et admin MS Dynamics AX 20122

IDE: Visual Basic, C#, JAVA, PHP, Visual CE.

Analyse et conception – Développement.

Maintenance informatique, support et conseil

Gestion des projets

Systèmes Windows, Linux

Modélisation UML, MERISE, Programmation orientée

Informatique

Système d'information

Gestion IT