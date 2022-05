Louis Paul PAIGNAC DAVIDSON

Je suis Louis PAIGNAC, je vie à ANGOULEME depuis 7ans, avant ça je vivais en GIRONDE à Coutras.

Je vais commencer un BTS Gestion d'Unité Commercial.

Je suis quelqu'un de très sérieux, j'aime bien rigoler et profiter de la vie. Durant mes temps libre je suis souvent avec mes amis, ou je fais de la photographie d'ancien bâtiments souvent désaffectés (URBEX).

J'adore l'histoire, toujours à me poser des questions. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup sur lui. J'adore discuter avec les gens et apprendre à les connaître.

En ce qui me concerne je travail le plus possible en équipe et près à soutenir mes collègues.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Photographe

Photo