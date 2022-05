Louis-Philippe MARTEL

Avec une expérience confirmée en direction technique et en planification d'événements, Louis-Philippe est passionné par la gestion de projets et l'esprit d'entreprise.



Ses expériences rassemblent des organisateurs, des coordonnateurs, des conférenciers, des spécialistes du marketing, des fournisseurs en plus des hôteliers autour de projets événementiels.



Mes compétences :

Veille technologique

Créativité

Evènementiel et logistique

Conférencier

Réseau

Organisation d'évènements

Réseaux sociaux

Evénementiels et salons

Entreprenariat

Communication événementielle