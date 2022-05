Suis née il ya une quarantaine d’année à Douala au Cameroun.

Diplômé en marketing opérationnel et communication événementiel.

Après avoir roulé ma bosse dans plusieurs structures nationales et sous -régionales dans la communication et l' événementiel, je suis à présent en free-lance comme directeur des projets à CIAC-Groupe.



Mes compétences :

Directions artistique, marketing et communication.

Direction des programmes en Radio et Télévision