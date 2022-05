Louis PONTY

Actuellement en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise Galerie Du Luminaire, je prépare mon Master en Management Commerce et Entrepreneuriat.



Le bénévolat et la prise de responsabilités sont mes valeurs premières.

En effet, j'ai longtemps été entraîneur bénévole pour l'association sportive ASVR Ambillou Château (Tennis de table). J'ai également contribuer à la création d'une association nommée TEC'AP en tant que président. Cette association vise à créer de nouveaux partenariats entre l'école et les entreprises afin de placer les étudiants voulant accomplir un apprentissage.



Mes compétences :

Développement commercial

Esprit Colaboratif

Aisance relationelle

Leadership

Coaching

Gestion d'équipe

Sens des Responsabilités