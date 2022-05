Louis PORCHERON

Passionné par la nature et l'environnement, je prend chaque jour un peu plus conscience de la sensibilité de notre planète et de la vie sur Terre. Le secteur du bâtiment prend une part majeure dans les émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie.

Concevoir et rénover des bâtiments moins énergivores, adapter et optimiser les équipements climatiques, sensibiliser les occupants afin de maîtriser les consommations... Voila autant de missions qui m'animent dans mon travail.



J'ai travaillé précédemment près de quatre ans au sein du bureau d'études ACCEO Energie. Grâce à cette expérience, j'ai acquis une très bonne maîtrise des audits énergétiques et autres études thermiques portant sur des secteurs variés (logement collectif, public, tertiaire, ...).

Je sais également mener des missions dans le domaine du génie climatique et plus particulièrement du chauffage (renégociation de contrat d'exploitation, expertise technique de chaufferie, suivi travaux chaufferie, suivi d'exploitation...).



Aujourd'hui, je suis ouvert à différents secteur d'activité comme travailler en bureau d'études, avec des collectivités territoriales, chez des exploitants d'énergie ou encore en agence environnementale.



Mes compétences :

Imm'pact

Clima-Win

Pléiades Comfie

AutoCAD

Microsoft Office