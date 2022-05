Louis POULIQUEN

Jeune ingénieur avec déjà trois ans d'expérience sur le terrain. Je recherche un poste me permettant de mettre en application les compétences que j'ai obtenue au cours de ma formation.



Que ce soit en entreprise ou à l'école, j'ai participé et mené plusieurs projet de diverses envergure qui m'ont permit d'avoir les clés d'une organisation efficace.



Grâce à mon année d'étude à l'étranger et aux stage internationaux nécessaire à ma formation, j'ai pu confirmer mon attirance vers l'international.



Je recherche donc désormais un poste d'ingénieur méthode, projet, ou en production avec une entreprise pouvant m'offrir des possibilités à l'international.



Mes compétences :

Efficacité Energétique

Management

Schéma Electrique

Schéma Hydraulique

Gestion de projet

Automatismes industriels