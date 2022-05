Louis Prosper BADJI

Bonjour

Je suis un étudiant stagiaire,j'ai eu à faire un parcours avec diverses formations. Après un Baccalauréat Scientifique j'ai suivi des études supérieures en Sciences Economiques option Analyse et Politique Economique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où je poursuis actuellement mon MASTER 1. Durant ces études supérieures j'ai eu à faire deux concours à lesquels j'ai été admis. Le premier était pour une formation en Chef d'Equipe de Fabrication dans les industries agroalimentaires que j'aurai à terminer en Octobre 2016 et l'autre concerne le concours de l'Institut International des Assurances de YAOUNDE pour le Cycle du DT-A,cette formation est actuellement en cours. Durant ces formations j'ai eu à faire deux(2) stages d'Avril à Mai 2015 à la ''PIROGUE BLEUE'' au service de la Qualité et de Juin à Août 2016 à DAKAR CATERING dans le secteur de la restauration aérienne.