Louis QUINTAL

Je suis chercheur, sexologue, spécialisé dans la médecine a base de plantes naturelles.



Après des études en Biologie et physiologie, je me suis orienté vers un cursus universitaire en médecine.

Ayant toujours été très intéressé par les questions de l'amour, de la sexualité, et de l'homme. J'ai toujours eu pour ambition de favoriser l'épanouissement sexuel chez les hommes et les femmes. Je me suis alors naturellement spécialisé dans le domaine de la sexologie.



J'ai axé ma carrière médicale sur les questions de la sexualité masculine. Mes divers travaux de recherche se sont essentiellement concentrés sur les symptômes sexuels masculins, tels que, les dysfonctions érectiles psychogènes, les troubles de l’éjaculation et les complexes de virilité.

Afin, de pouvoir aider ces hommes et faire avancer la recherche pour proposer des traitements efficaces, j'ai décidé d'allier mes connaissances médicales dites classiques à la naturopathie et à la phytothéraphie.

En tant que responsable du laboratoire de Go Viril, j'ai développé, en quelques années, avec une équipe de chercheurs universitaires, un traitement 100% naturel à base de plante.



L'alliance de toutes mes compétences et champs de recherche m'ont permis d'atteindre mes ambitions professionnelles, à savoir permettre aux hommes, aux femmes et aux couples d'être satisfait dans leurs vies sexuelles et équilibrés dans leurs vies personnelles et sociales.