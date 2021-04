Louis RIDOYNAUTH

Je recherche un poste Électromécanicien Équipements de maintenance ou Technicien Équipements de maintenance.



D'abord j'ai occupé plusieurs postes en intérim et CDD en tant que Électricien équipements industriels, ensuite, après avoir effectué mes Formations BEP MSMA/ BAC PRO MEI Électromécanicien Équipements de Maintenance industrielle.

Je suis capable d’effectué la maintenance,préventive curative corrective , identifier dépanner régler réparer démonter remonter,décâbler,recâbler divers composants ou éléments défectueux ou en défaux.

je suis disponible polyvalent ,débrouillard, pour un éventuel entretien dans les brefs délais.



Mes compétences :

Automatismes industriels

Serruerie des méteaux ajuster assemblertarauder

Dessin technique lecture de plan mécanique

Soudage electrique et acétyléne oxygéne

Diagnostic technique,dépanner,identifier,réparer

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Mécanique extraction décollement roulement pignons

Machines de blanchisserie et cahoutchou

installation equipements des composants machine

Machines spéciale outils usinage,production

Microsoft Word

Buses