Titulaire d'un DUT gestion des entreprises et des administrations et d'une licence collaborateur social et paie, je suis quelqu'un de de travailleur, rigoureux, organisé de plus je suis très sociable et j'aime le travail d'équipe.

Mes expériences professionnelles se résument à des contrats étudiants et une année en alternance en tant que gestionnaire de paie junior lors de ma licence collaborateur social et paie.