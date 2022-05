Je ne m'épanouis qu'au contact des autres et en apprenant d'eux. Persévérant, doté d'une forte culture du résultat, d'une large ouverture d'esprit et d'une personnalité curieuse et créative, je me tourne vers les métiers du business development et de l'entrepreneuriat.



Mes compétences :

Excel

Business development

Commercial

Management

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Entrepreneuriat

Stratégie commerciale