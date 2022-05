Mes compétences :

-Analystes crédits

-Mise en place des stratégies en corrélation avec

-Suivi des portefeuilles crédits et épargnes

-Etudes de marché et de satisfaction

-Capacité d'adaptation facile

-Force de vente,corporate et négociation des parte

- Organisation du travail et encadrement des équip

-Rédaction et exécution d'un plan d'action