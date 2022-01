Bonjour, je suis Louise Bart, jai 21 ans et je suis étudiante à PHELMA, école d'ingénieur du groupe Grenoble-INP.



Depuis toujours passionnée par le monde de lingénierie, je souhaite alors me professionnaliser dans le monde du biomédical : jentre en 2ème année dans la filière « Biomedical Engineering ».



Je suis une personne organisée, rigoureuse, impliquée et autonome.



Contactez-moi:

06 19 83 44 54

louise.bart@grenoble-inp.org



Nhésitez pas aussi à me contacter pour me partager votre expérience et votre parcours, jadore échanger!