Louise EDOUIN (Gérante, décoratrice d'intérieur, conception projet) société Tendances Déco.

> > Conseil en décoration, book architecture intérieure, sélection couleur, optimisation de l'espace, sols, éclairages, menuiseries, matières, sélection mobilier et accessoire de décoration, visuels 2D/3D (logiciel d'architecture), valorisation des espaces de vente immobilière, vente sur plan, réalisation de vos travaux par nos propres employés spécialistes de la rénovation de second œuvre, garantie décennale/assurance RC, projet clef en main!



"Faite de votre intérieur, un art de vivre!"



Particuliers/professionnels



Voir toutes nos réalisations, tarifs et vidéos sur notre site:



9 ans d'expériences (2 dans la construction de maison, 7 dans l'architecture intérieure et la rénovation de second œuvre). Références médiatiques en décoration intérieur sur TF1, France Bleu, l'Express et France 3.







Mes compétences :

Décoratrice d'intérieur

Rénovation immobilière

Architecte d'intérieur