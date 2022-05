De retour en France, je viens de terminer ma cinquième et dernière année à Baruch College à New York en partenariat avec l'ISG en France. Je suis donc à la recherche d'un emploi à partir d'Octobre 2018 en import/export ou en logistique dans le domaine de l'agroalimentaire ou des vins et spiritueux vers Bordeaux et ses alentours. Je suis ouverte aux différentes opportunités, vous pouvez me contacter par mail : louise.fauchard@isg.fr



Mes compétences :

Comptabilité

Marketing

Business

Microsoft Office

Commerce international