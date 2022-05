Louise FEIGE

Mes travaux sont visibles sur mon site internet : louisefeige.com



Je suis actuellement en Apprentissage au sein du Groupe Logo en tant que Designer Interactif.

Et dans le cadre de mon Master 1, mon projet de fin d'année porte sur l'avenir de la prédiction en médecine. Comment le design fiction peut-il est une méthodologie critique et prospective ?



A travers mes études j’ai acquis des compétences dans le domaine du multimédia et de l’audiovisuel. En effet, j’ai fait un BTS multimédia, puis une licence pro TAIS pour ensuite entrer en DSAA Design Interactif.

Actuellement étudiante en Design Interactif, j'ai déjà une bonne expérience professionnelle à travers des stages effectués dans plusieurs agences : E-magineurs, La Grande Odyssée, Agence Interactive.



La photographie reste ma passion.Le design est pour moi une méthodologie de travail qui me permet de lier différents univers que j’affectionne : sciences, technologies, arts, science fiction, nature… Etant curieuse de nature, les voyages et la photographie sont mes deux passions.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Adobe Lightroom

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

HTML5 / CSS3

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe After Effects

JQuery

Blender

Adobe Premiere