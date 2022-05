Spécialiste de la langue arabe et de ses cultures (traduction, interprétation, médiation culturelle).

J'ai de l'expérience en traduction éditoriale, interprétation, et sous-titrage documentaire. J'ai également travaillé dans le domaine du tourisme au Moyen-orient.

En plus d'un Master LLCO d'Arabe, j'ai également un diplôme en langue pashtoune, et une licence d'anthropologie.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Traducteur

Traduction

Pashto