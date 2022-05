Louise GAZEAU

Hi :) !



Designer d'interactivité de formation, j'aime créer des expériences sensibles et sensées auprès des utilisateurs.

Après avoir travaillé à Montréal et à Munich, je suis maintenant à Paris où je suis UX UI Designer chez vNext à l'occasion de mon stage de fin d'études.



Je suis diplômée d'un Bachelor en Design d'interactivité et d'un double diplôme Master User Experience (EDNA) - Management de l'innovation (IAE). J'ai ainsi acquis une double compétence Expérience Utilisateur - Stratégie d'entreprise lors de mon cursus scolaire.



J'ai commencé dès ma deuxième année de Bachelor à voyager pour découvrir les différentes méthodologies que pouvaient offrir le Design. Cela m'a beaucoup appris non seulement en terme de compétences techniques mais également en terme de relations humaines.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant mon profil ou tout simplement pour discuter ;) !



Louise