JE me nomme KINJEL MALLELA Louise Germaine actuellement assistante de Direction au complexe la gaiete et ce depuis 2014.

jai une licence professionnelle en Gestion des Ressources Humaine. je n'ai jamais exercé dans ce domaine sur le terrain et aimerais bien me convertir totalement en une RH compétente.

prière de me connecter a un poste d'ASSISTANTE RH