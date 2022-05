Louise GHERBI

Après un parcours atypique me permettant d'acquérir de l'expérience dans de nombreux domaines, le design est aujourd'hui l'aboutissement de ce parcours.

Ayant terminée ma formation et obtenu mon diplôme en BTS Design de produits, je suis actuellement à la recherche d'un contrat en alternance pour effectuer une licence professionnelle de design industriel située à Nantes.



Je souhaiterais alors vivement intégrer une agence de design dynamique et créative, pour mettre à profit mes compétences et mon expérience naissante afin de m'enrichir professionnellement et concrétiser de futurs projets.



Créative, organisée et perfectionniste, je cherche à m'épanouir dans un domaine professionnel rythmé par un fort esprit d'équipe, atteindre les objectifs fixés et me surpasser.

Esprit large et ouvert, je développe ma créativité dans plusieurs domaine : design produits/graphique, dessin, photographie.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Suite Adobe

Carrara

SolidWorks

Blender