Louise GRANIER

Jeune diplomée en géosciences. J'ai réalisée un master en Sciences de la Terre suivi d'une spécialisation dans la Géologie des Ressources Naturelles, me donnant de forte connaissances dans divers domaines de la géologie et principalement dans les domaines de l’extraction de matériaux, mines et pétrole.



Je suis a la recherche d'un poste de géologue dans l'industrie extractive, me permettant ainsi de mettre en application toutes les connaissances que j'ai acquises durant mon parcours.



Mes compétences :

Microsoft Office

MapInfo

Linux

ArcGIS

Adobe Illustrator

Minéralogie

Cartographie SIG

Cartographie