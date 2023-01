Louise HELFFRICH

Particulièrement attirée par les métiers du Marketing et de la Communication, j'ai choisi d'intégrer ISEG Strasbourg en vue d'obtenir un Master.

Je suis une passionnée par le sport, la F1, les voyages ainsi que l'art.

J'ai pratiqué de nombreux sports ce qui m'a inculqué une capacité de travailler en équipe, ainsi que la persévérance dans l'apprentissage. De plus, j'ai pu pratiquer la flûte traversière pendant 6 ans, ce qui m'a permis d'acquérir de la rigueur et le du goût du travail bien fait.



Retrouvez moi sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/louisehelffrich/