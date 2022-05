Bonjour,

Je me nomme Louise HO. Actuellement, je viens de terminer une formation d'auxiliaire de puériculture. Ma ligne de mire demeure la même travailler en milieu de l'enfance et cette fois dans la petite enfance. Le but demeure le même c'est de transmettre aux enfants et aux parents sur le développement de l'enfant et de leur famille.

Je tiens aussi à vivre mes passions comme un passe-temps et à les partager. J'aime découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles choses. J'aime observer et agir pour préserver un bel environnement pour tout le monde.



Mes compétences :

Bureautique

Animation

Enseignement

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Encaissement

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Analyse des besoins

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse de risque

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Photofiltre

Bénévole staff convention