Louise HURREN

Forte de plus de vingt ans d’expérience en matière de relations presse, rédaction, traduction et communication publicitaire, à Londres et à Paris, je vous propose, en tant qu’interlocutrice anglophone :



de mettre à votre disposition mon expérience dans la communication en anglais (britannique ou américain), en tant qu’attachée de presse spécialisée dans le secteur du vin.



Prestataire de services marketing, j’interviens régulièrement en tant que consultante auprès de divers clients (les Terroiristes du Midi, la Chambre de Commerce de Montpellier, les Vinifilles en Languedoc-Roussillon, Sud de France Développement, les Domaines Auriol, le Mas de l'Ecriture, le Château des Estanilles, les Outsiders etc.) qui souhaitent avoir une présence sur les marchés anglophones (Royaume-Uni, Etats-Unis…) et à l’international.



De langue maternelle anglaise, je maîtrise totalement les particularismes locaux (linguistiques, culturels, publicitaires...) de mon pays d’origine.



Mes compétences :

Anglais

Attachée de presse

Presse

Tourisme

Vin