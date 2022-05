Louise JEUNE

Actuellement Assistante Administrative et Commerciale, en charge des prestations oenotouristique au Château Olivier de Léognan, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation à partir de Septembre 2020.



Mes différentes expériences professionnelles et mes voyages m'ont donné l'envie d'en apprendre davantage. C'est pourquoi je souhaite reprendre les études à partir de Septembre 2020. Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans un domaine viticole proposant des services oenotouristiques. Je souhaiterai intégrer le Mastère DMOE - Management de Projets Wine Tourism & Marketing à l'école Formasup de Bordeaux.



Déterminée et passionnée par tout ce que j'entreprends, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.