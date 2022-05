Louise LAURENT

• Animation d’une équipe et travail de groupe

• Aisance relationnelle et facilité d’intégration

• Résolution de conflits et gestion du stress

• Sens de l’organisation et grande capacité de travail

• Accueil, renseignement, orientation client

• Suivi de dossier

• Animation d'atelier en lien avec le calendrier commercial

• Compétences théoriques en librairie

• Anglais courant



Mes compétences :

Vente

Mise en page

Assistance client

Édition

Édition jeunesse

Adobe InDesign

Petite enfance

Animation d'ateliers

Animation socioculturelle

Animation commerciale

Animation

Prospection de clients

Accueil des clients

Service client

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Marketing

Communication

Conseil

Rédaction