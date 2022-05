Louise LEBAR

Actuellement titulaire d'un Bachelor Gestion de Patrimoine et Bancassurance préparé au sein de l'école de commerce PPA, je prépare cette année, ma deuxième année de Master en Gestion de Patrimoine dans le même établissement.



Je suis à la recherche d'un poste en CDI dès l'obtention de mon master.



L’alternance est une vraie expérience professionnelle tout en préparant un diplôme. J'ai découvert le monde du travail et j'ai développer mes compétences. C'est un tremplin pour démarrer ma carrière professionnelle.



Dynamique, positive et sérieuse je pourrais mettre à votre profit mon sens relationnel et mon esprit d’équipe.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook