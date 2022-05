Je m'appelle Louise Leroyer et j'ai 23 ans. j'ai dans mes bagages un BEP et un Bac professionnel en production imprimée et un BTS en alternance en communication et industries graphiques, option étude et réalisation de produits graphiques.

Je suis actuellement en CDD à l'imprimerie GIP jusqu'au 30 septembre 2015 et je recherche activement un emplois dans mon secteur d'activité.

Durant mes nombreux stages et mon alternance j'ai pu avoir une vue d'ensemble de la chaîne graphique, conduire des presses offset, fabriquer des teintes, assister à des BAT machine avec un client; mais aussi créer des étiquettes, faire des passages en production, faire des dorures et des gaufrages manuels afin de montrer au client son étiquette finalisée, faire de la communication pour mon entreprise à l'aide d'une plaquette explicative...

Je suis motivée, travailleuse et volontaire, j'aime apprendre de nouvelles choses pour ainsi d'être de plus en plus compétente dans mon domaine.



Mes autres centres d'intérets sont la photographie, les nouvelles technologies, l'art, les jeux vidéos, le cinéma.....



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Logiciel GPAO Esko