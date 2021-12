Louise LOUISE (SOUTER)

Je m'appelle Louise. Je travaille avec des entreprises spécialisées dans le marketing ou le tourisme et qui cherchent à faire des affaires avec le Royaume-Uni. Je traduis les communications d'entreprise du français et de l'espagnol vers l'anglais et j'utilise mes compétences en matière de rédaction pour transmettre le message de leur entreprise dans un langage stylistiquement et culturellement approprié afin qu'ils puissent atteindre un public mondial.



Mes projets de traduction récents comprennent quatre communiqués de presse, dont un pour une société de voyage ; cinq brochures, dont une pour une société de photographie, trois sites web pour des sociétés de voyage et cinq rapports annuels, dont les documents financiers d'une société d'assurance.