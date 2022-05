Louise MACKE

La box à motifs est un studio de design textile créé avec ma collaboratrice Charlotte Cornette.

Toutes deux designers textiles passionnées par nos métiers, nous décidons en 2015 de créer notre propre studio basé à Lille.



Nous nous spécialisons dans la création de motifs uniques aux styles éclectiques, jouant sur des contrastes graphiques, des gammes colorées fortes et une sensibilité textile.



Je vous invite à découvrir notre nouvelle collection Automne-Hiver 2018 grâce à une simple inscription sur notre siteArray

Tout nos motifs et illustrations sont uniques, l’exclusivité est garantie. Deux versions colorées vous sont proposées, ils sont au raccords et les calques de couleurs sont séparés pour vous garantir une totale liberté une fois acquis !



Une demande particulière ? Nous créons également des motifs sur-mesure selon votre marque, vos tendances et vos plans de collections. Grâce à un cahier des charges défini ensemble nous vous proposons des designs qui vous ressemblent et collent à vos attentes.



Puisant notre inspiration dans des domaines très variés (mode, sportswear, beauté, cuisine, art, décoration, design produit) La box à motifs est ancrée dans l'air du temps et réalise différentes prestations liés au design : vous pouvez nous contacter pour réaliser les planches tendances de vos collections, des mises en situations sur produits, faire de la veille tendancielle sur un thème défini, ou en tant que consultantes dans vos workshops.



Nous serions ravies de discuter avec vous de vous projets et de répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : bonjour@laboxamotifs.com



Mes compétences :

Trends

Fashion design

Illustrator, Photoshop, Indesign

Print