Louise MARTIN

Ingénieur spécialisée dans les technologies de la santé (ECE Paris 2014), j’ai également obtenu un Mastère Spécialisé en Marketing Management à l’ESSEC (E15).



J'ai réalisé de nombreux stages dans le domaine de la santé pour lesquelles j’ai participé à la promotion de l’offre produit à travers des actions de marketing opérationnel (analyse de la concurrence, réalisation de brochures techniques et de supports de vente, participation à l’organisation de congrès et manifestations, mise en place d’études de marché et d’interviews de médecins).



J'ai aussi abordé les dimensions stratégiques du marketing grâce à la réalisation d’une étude de fond portant sur les différents modes d’achats au sein des hôpitaux du secteur public, en vue d’une réflexion approfondie sur l’évolution du business model de l’entreprise.



J'ai également développé des compétences dans les approches multicanal et porte un intérêt particulier à la dimension digitale.



Je travaille aujourd'hui en tant que Chef de Produit, mon background ingénieur me permettant d'être présente auprès des équipes commerciales et des clients quant à l'utilisation technique et clinique des équipements médicaux. Des fonctions commerciales aux missions de formation, j'évolue aisément dans le domaine du marketing et des ventes.



Pour me contacter : louise.lm.martin@gmail.com



Mes compétences :

Health

Healthcare

Business development

Marketing

Ingénierie

Biomédical

Microsoft Office

IWork