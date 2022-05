Je m’appelle Louise Maudet, j’ai obtenu en Juin 2013 mon Master (DNSEP) à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts d’Angers.

Je cherche à m’épanouir dans un poste alliant médiation culturelle et communication dans lequel je pourrai pleinement mettre à profit mes compétences et vous apporter mon dynamisme.

Je suis très curieuse, polyvalente et j’aime m’impliquer activement dans des projets.

Grâce à mes diverses expériences j’ai pu acquérir un sens du contact et de bonnes qualités relationnelles. J’aime travailler en équipe mais je peux aussi prendre des initiatives, je sais m’adapter aux réalités humaines et matérielles et je suis surtout quelqu’un de souriant et dynamique.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Ofce Word

Adobe Premier

Adobe Indesign

Relationnel