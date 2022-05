Louise MOCLYN

Diplômée d'un Master I en droit public, complété par un Master II en droit de la santé, je suis actuellement chargée d'affaires juridiques au sein du Centre Hospitalier de Valenciennes et prépare une thèse dans le cadre d'une convention CIFRE. Mes travaux de recherches portent sur la Coopération Sanitaire Transfrontalière en France.



En parallèle de ce cursus qui me permet de confronter l'approche théorique du droit à son application concrète sur le terrain je suis également formatrice en droit de la santé et dispense des cours sur la responsabilité des professionnels de santé, le secret professionnel ou encore les droits des patients.



Mes compétences :

Droit des assurances

Enseignement

Contentieux

Droit des patients

Responsabilité médicale

Droit public