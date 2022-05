Mon profil : Passionnée, créative, adaptable et motivée !



Mes compétences : Maîtrise de la chaîne graphique. Création de reporting hebdomadaire et mensuel. Mise en place d’une stratégie digitale et CRM multicanal, gestion de campagnes emailing (CRM et PRM) à travers l’outil Néolane et de campagnes SMS et Push (A/B testing), gestion de la refonte de cycle de vie , analyse des données et animation clients.



Mes compétences :

ECRM

Marketing opérationnel

Newsletter

Marketing direct