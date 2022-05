Louise MONNOT

Récemment diplomée d'un master 2 en Marketing, je me ré oriente aujourd'hui vers une formation en cuisine afin d'exercer un métier qui m'a toujours attiré dans un univers qui me passionne.



Je recherche actuellement un poste de commis de cuisine en contrat de professionnalisation en région parisienne.



Mon parcours scolaire et les diverses expériences professionnelles qui l’ont ponctuées m’ont permis d’apprendre différents métiers et d’être avant tout polyvalente. C’est mon stage de fin de d’étude au sein de l’atelier des Chefs de Bordeaux, qui a conforté mon désir de m’engager dans l’univers de la cuisine. Lors de ces sept mois j’ai appris à devenir polyvalente et à m’ouvrir à des taches et des fonctions concrètes et pragmatiques, décalées par rapport à mon enseignement de base. C’est précisément avec la réalité de l’expérience du livrable en temps réel et comme il faut où je me suis sentie le plus épanouie dans un environnement qui m’a toujours passionnée et qui me correspond



Mes compétences :

Pack office

Médias

Réseaux sociaux

Rédaction

Communication

Coordination de projet

Evénement professionnel

Relations Presse

Gestion de projets

Relationnel

Travail en équipe

Coordination

Organisation

Rigueur