Louise NATOLI

Art-thérapeute diplômée de la la Faculté de Médecine de Tours (Formation AFRATAPEM) depuis 2008, j'utilise les arts plastiques comme dominante artistique. Je m'intéresse particulièrement à la cancérologie, domaine dans lequel je travaille depuis 5 ans en milieu hospitalier et associatif sur Lyon et Annecy , après des expériences auprès de personnes handicapées mentales, en EHPAD et auprès d'enfants atteints d'épilepsie.

Installée à Lyon, j'accueille toutes personnes en souffrance désireuses de bénéficier de séances d'Art-thérapie à mon Cabinet à Villeurbanne (69).



L'Art-thérapie c'est quoi?



C'est l'Art au service du Soin.

Cette discipline est l'exploitation originale et adaptée du pouvoir expressif et des effets relationnels de l'Art dans un projet thérapeutique.



L'Art et sa pratique, dans un cadre art-thérapeutique, peuvent apporter de nombreux bienfaits tels que : plaisir esthétique, expression libre et non verbale, partage et échange positifs, instants agréables...



Par des techniques et des stratégies adaptées à chaque patient, elle permet de travailler avec les capacités préservées du patient, son potentiel et sa personnalité, afin d'améliorer sa qualité de vie. Cela sans jugement, interprétation ni lecture analytique.



C'est une approche complémentaire d'autres thérapies médicales et para-médicales. L'art-thérapeute est en effet placé sous l'autorité médicale.

L'art-thérapie n'est pas un cours de peinture. L'apprentissage technique et la formation d'artistes n'en sont pas le but. Il s'agit d'offrir à des personnes en difficulté ou en souffrance, le moyen d'utiliser les bénéfices d'une pratique artistique dans un but thérapeutique, de manière encadrée et adaptée aux pathologies et symptômes de chaque patient.



Globalement, pratiquer une activité artistique adaptée et encadrée par un art-thérapeute professionnel dûment diplômé permet de :

- communiquer sur un autre mode que le verbal.

- recouvrer du plaisir esthétique et épanouissement grâce à une activité agréable et apaisante, par une - - stimulation et une gratification sensorielle et cognitive.

- redécouvrir ses envies et sa personnalité

- retrouver le goût des choses

- investir, être auteur et acteur d'un projet positif et valorisant

- (re)gagner confiance en soi

- retrouver un statut de sujet.