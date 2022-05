Louise OPPELIN

Comme réfugiée dans ma tête, je ne sais pas toujours quoi faire de mon corps. J’envie les autres personnes, capables elles, de s’exprimer à la fois verbalement et gestuellement, sans craindre de rater leurs propres chorégraphies. Persuadée qu’il me manque juste un déclic, tel un double six aux dés, j’enchaine les tours du compteur de la vie, sur un gigantesque Monopoly. Atteinte de prosopagnosie, également incapable de comprendre les jeux de mots, les proverbes et autres expressions je cumule les gaffes. L’absurde représente le domaine non cartésien le plus délectable à mes yeux même s’il est parfois trop présent.