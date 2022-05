- Réaliser des études environnementales (études d’impact, dossiers Loi sur l’eau, sites et sols pollués, ICPE …)

- Etre le garant de la qualité des études et rapports

- Etre le référent environnemental et technique des projets auprès des interlocuteurs internes et externes



Autonome et curieuse, je m'adapte vite aux nouvelles situations. Je possède un excellent relationnel, j'aime le travail en équipe et les missions de terrain.



Passionnée par tout ce qui touche à l'environnement, je suis à l'écoute d'opportunités d'un poste dans le grand Ouest.



Si mon profil vous intéresse et que vous voulez plus d'informations sur mes compétences et mes motivations ; contactez-moi par mail 'louise-percaille@orange.fr' ou par téléphone '0680402327'.



Mes compétences :

Développement durable

Analyse de risque

Travail en équipe

Environnement

Norme HSE

Base de données

Gestion du risque

Télédétection

Aisance relationelle

Rédaction

Géophysique

Eau potable

Traitement de l'information

Ecologie

Cartographie SIG

Hydrologie

AutoCAD

Audit

Risk Analysis

Project Management

QGIS

2D

ArcGIS