Louise PICHON

Titulaire d'une Licence Professionnelle: Management des Organisations, Gestion et Administration des Associations, je recherche activement un emploi.



Dynamique, méthodique et rigoureuse, j'ai une réelle envie de mettre mes qualités et compétences au service de votre structure.



Les différentes missions qui m'ont été confiées lors de mes nombreuses expériences professionnelles notamment au sein de l'association LUC BMX et à la Communauté Urbaine Lille Métropole m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences qu'elles soient créatives, rédactionnelles, opérationnelles ou informatiques.



L'une des mes dernières expériences professionnelles, au sein de l’association Ride On Lille, m’a permis de développer de nouvelles compétences en tant que chargée de clientèle & assistante administrative.

De plus, je maîtrise parfaitement l'informatique ainsi que ses outils de communication.



Le dernier emploi que j'ai occupé m'a apporté une expérience commerciale qui, combiné avec mes études dans l’événementiel et mon parcours professionnel me donne des compétences qui peuvent vous intéresser.



Ayant le sens du contact et une facilité naturelle d'adaptation, je m’intègre rapidement au sein d'une équipe.



Je reste à votre disposition,



Louise



Mes compétences :

Pack Office

Indesign

Photoshop

Illustrator

Googles docs

