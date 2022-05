Louise PORTA

Tout au long de mon parcours au lycée et à la faculté j’ai eu le plaisir de découvrir les différentes composantes de la communication, je souhaiterai désormais mettre mes compétences et ma motivation à votre disposition afin de pouvoir effectuer un BTS Communication en alternance dans votre entreprise.

Le contrat de professionnalisation est une opportunité pour vous car cela vous offre diverses primes et je suis rémunérée à 65% du SMIC pour un travail à temps plein durant l'étè et les vacances scolaire.



Je suis une personne trés dynamique, ambitieuse et motivée. De nature souriante et vivante la communication est pour moi un domaine qui me correspond. Ayant déja une vie bien remplie je souhaite désormais m'épanouir professionnellement.





Mes compétences :

Article de presse

Base de données

Microsoft Publisher

Communiqués de pesse

Dynamique

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop

Stratégie de communication

Flyers

OpenOffice

Affichage publicitaire

Communication

Microsoft PowerPoint

Web design

Microsoft Office