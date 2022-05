Louise PRÉVOT

Passionnée depuis toujours pas l'art, le graphisme ou encore la décoration je souhaite me spécialiser dans cette voie. C'est pour cela que, après l'obtention de mon bac, je suis rentrée en licence d'Arts Plastiques. Étant maintenant diplômée, je recherche un emploi dans ce secteur.

Je suis dynamique, ambitieuse, créative et aime le travail en équipe. Je souhaite

me confronter à la réalité du monde du travail.



Mes compétences :

Art

Décoration

Dessin

Histoire

Histoire de l'art

Infographie

Peinture

Photographie

Technicité