Louise RONNÉ

Louise, 21 ans, je suis actuellement étudiante en Licence 3 Comptabilité, Contrôle, Audit à l'IAE de Rouen.

Afin de découvrir le monde de l'entreprise et mettre en pratique les connaissances et compétences acquises tout au long de mon cursus, j'ai l'opportunité d'effectuer un stage 8 semaines à compter du 30 janvier 2017.



Après avoir eu la chance de travailler au sein du service achats des Grands Moulins de Paris (Ivry-sur-Seine), j'aimerai découvrir de manière plus poussée le contrôle de gestion ou l'audit. C'est donc dans ce secteur que se concentrent mes recherches de stage.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint