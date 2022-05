Louise ROSIER

Je suis née a Paris, dans le 11ème arrondissement, en 1988, et j'ai grandi dans l'hôpital éphémère, un centre d’art situé rue Carpeaux, à Montmartre, entre le cimetière et la butte .

Le goût pour la photo m'est venu toute enfant, je suis née dans une famille d'artistes ou de créateurs, et on m'a assez vite accordé le droit de jouer avec un appareil. A partir de ce moment là je n'ai pas pu me détacher des images qui sortaient, comme par magie, directement d'un polaroid ou qui étaient développées en laboratoires, en noir et blanc et couleur.

Ma mauvaise vue m'a poussée à observer plus attentivement chaque détail du monde qui m'entourait et donc j'ai développé mon sens de la vision de manière accrue et profonde. Je me soucie de tout ce qui peux paraitre ordinaire mais qui échappe aux regards des passants trop pressés, je me soucie des mouvements de ces passants dans leur environnement, leurs attitudes quand il arrivent dans un endroit nouveau, leur faculté d'adaptation plus ou moins réussie, j'essaie de traduire leur manque de naturel, mais aussi leur classe, leur prestance, leur tenue.

Quand à l'environnement en lui même, beaucoup de choses peuvent m'interpeller : un endroit à l'architecture particulière, où se pavanent des pigeons autour d'une dame un peu décatie, les rassemblements de pigeons ou d'oiseaux en général, que ce soit en pleine ville ou à la campagne. J’aime observer des animaux de très près, tels que les escargots ou les limaces parce que leur lenteur me plaît, puis les prendre en photo.

Je peux accorder de l'importance à une mico-forêt de mousse sur un mur, à un tag perdu au milieu de ruines, aux inscriptions qui peuplent les murs d'enceinte du TER. J'aime trouver l'extraordinaire là ou un regard normal ne se poserait pas spontanément, explorer les recoins les plus sombres, les ruelles les plus étroites, me perdre dans les bois (sans l'être réellement) et composer avec ma (désormais défunte) chienne très poseuse des photos étonnantes où elle peut ressembler à une statue, ou encore prendre le soleil a travers les branches d'arbres…

J'aime beaucoup les arbres quand dénudés de leurs feuilles en hiver, ils se dressent tels des monstres pleins de vie rappelant ceux d’un dessin animé de Walt Disney bien connu, "Blanche neige et les 7 nains".

J'aime m'imprégner de ce qui peut me rappeler, dans le monde, des souvenirs liés a un vécu, une impression ou à une part de culture inconsciente. J'aime dépeindre un monde finement et lentement observé, stratifié, décomposé sous mon regard curieux.



Mes compétences :

Photographie

Prise de vues