Louise ROUGER

Diplômée d'un master en Information et Communication spécialisé dans la communication des entreprises sur l’espace local et régional, je suis à la recherche d'un poste en tant qu'assistante/chargée de communication dans le grand ouest.



Au cours de ces dernières années, mon parcours universitaire ainsi que mes expériences professionnelles m'ont offert les connaissances et les outils nécessaires dans le graphisme, l’événementiel et la diffusion d’informations à travers la mise en place de stratégies de communication cohérentes.



Capable de fédérer un public à travers différents canaux de communication, je peux travailler sur de multiples supports tels que les réseaux sociaux, le print, la vidéo et le web. Ayant évolué dans des secteurs d'activités variés, j'ai acquis une forte capacité d'adaptation et de réactivité.



Doté d'un esprit créatif et d'un naturel déterminé je suis toujours enthousiaste à l'idée de me lancer de nouveaux défis et je souhaite aujourd'hui m'investir dans une structure dynamique.



Je vous invite également à consulter mon site https://louiserouger.wordpress.com/blog/ afin d'y découvrir mes diverses créations de supports visuels.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Communication

Graphisme

Relations Presse

Social media

Montage vidéo