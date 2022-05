Louise SEBILLET

Etudiante en master 2 de biologie moléculaire et cellulaire dans un parcours de Toxicologie et développement du médicament, je suis à la recherche d'un stage en R&D d'une durée minimum de 5 mois à partir de Janvier 2019. Je suis passionnée par les thérapies géniques, le développement de nouvelles biotechnologies en génétique moléculaire et plus généralement, par tout ce qui concerne la biologie moléculaire et cellulaire. Curieuse, autonome et sachant faire preuve de rigueur scientifique, je souhaite prendre part à un projet de recherche et développement où je pourrais mettre en application mes connaissances et compétences acquises par le passé et, étayer celles-ci.



Mes compétences :

Bibliographie

Anglais scientifique

Service client

Culture cellulaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Biotechnologies

Quantitative PCR

Microsoft Excel