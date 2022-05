Louise SENLIS

Jeune femme de 30 ans, actuellement en recherche d'emploi en tant que chargée de communication.



Je viens de terminer une formation en graphisme et infographie afin de compléter mes compétences. Je peux donc remplir plusieurs postes:

- chargée de communication

- graphiste / infographiste

- chargée de projet événementiel.



On dit de moi que je suis une passionnée avec beaucoup d'autonomie et une grande réactivité.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Bureautique

Infographie

Communication

Presse

Gestion de projet

Vente

Développement commercial

Publicité